В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Бабушкина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Бабушкина до 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что улицу Бабушкина перекрыли для ремонта тепломагистрали на участках от дома №12 до дома №16, от дома № 18 до дома № 22 и от дома № 24 до дома № 30.
Работы должны были завершиться до 28 августа, однако сроки перекрытия продлили до 20 сентября.
Напомним, что улицу Бабушкина перекрыли для ремонта тепломагистрали на участках от дома №12 до дома №16, от дома № 18 до дома № 22 и от дома № 24 до дома № 30.
Работы должны были завершиться до 28 августа, однако сроки перекрытия продлили до 20 сентября.
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