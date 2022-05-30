В Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Бабушкина. Ограничения будут действовать с 10 июня по 28 августа.Перекрытие коснется участков улицы Бабушкина от дома №12 до дома №16, от дома №18 до дома №22 и от дома №24 и до дома №30. Это связано с ремонтом тепломагистрали.Дорожники после окончания работ обязуются восстановить элементы благоустройства.