Скоростной поезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском осенью
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Поезд «Орлан» планируют запустить между Екатеринбургом и Челябинском уже этой осень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Ранее мы писали, что новый маршрут движения пригородных поездов между Екатеринбургом и Челябинском планируется сделать через Верхний Уфалей. Протяженность маршрута составит 247 километров, время в пути – 3 часа 56 минут. На маршруте хотят организовать пять остановочных пунктов.
«Запуск движения поездов запланирован на октябрь», – сообщают в министерстве.
Ранее мы писали, что новый маршрут движения пригородных поездов между Екатеринбургом и Челябинском планируется сделать через Верхний Уфалей. Протяженность маршрута составит 247 километров, время в пути – 3 часа 56 минут. На маршруте хотят организовать пять остановочных пунктов.
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