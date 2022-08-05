Электричка из Екатеринбурга в Челябинск будет ходить через Верхний Уфалей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Определен маршрут поезда «Орлан», который соединит Екатеринбург и Челябинск. Электропоезд будет курсировать через Верхний Уфалей, сообщает ТАСС.Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, новый маршрут движения пригородных поездов между Екатеринбургом и Челябинском планируется на неэлектрофицированном участке железнодорожных путей через Верхний Уфалей.Протяженность данного маршрута составит 247 километров, а время в пути – 3 часа 56 минут. На маршруте планируется организовать пять остановочных пунктов.