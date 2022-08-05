Электричка из Екатеринбурга в Челябинск будет ходить через Верхний Уфалей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Определен маршрут поезда «Орлан», который соединит Екатеринбург и Челябинск. Электропоезд будет курсировать через Верхний Уфалей, сообщает ТАСС.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, новый маршрут движения пригородных поездов между Екатеринбургом и Челябинском планируется на неэлектрофицированном участке железнодорожных путей через Верхний Уфалей.
Протяженность данного маршрута составит 247 километров, а время в пути – 3 часа 56 минут. На маршруте планируется организовать пять остановочных пунктов.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, новый маршрут движения пригородных поездов между Екатеринбургом и Челябинском планируется на неэлектрофицированном участке железнодорожных путей через Верхний Уфалей.
Протяженность данного маршрута составит 247 километров, а время в пути – 3 часа 56 минут. На маршруте планируется организовать пять остановочных пунктов.
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