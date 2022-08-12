Студентка РАНХиГС стала «Мисс Екатеринбург-2022»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне завершился 25-й конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Обладателем титула стала 20-летняя студентка РАНХиГС Татьяна Кузьмина.Корону «Мисс Екатеринбург-2022» вручал мэр города Алексей Орлов. Помимо этого, Татьяна Кузьмина получила годовой сертификат на посещение клиники косметической и антивозрастной медицины, годовое обслуживание в школе стиля и макияжа «Имидж-сервис», а также сертификат на фотосессию с Игорем Усенко.В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Яна Фогель, «Второй вице-мисс» стала Елизавета Дурнова, «Первой вице-мисс» – София Тюпа.