Студентка РАНХиГС стала «Мисс Екатеринбург-2022»
Общество
Фото: скриншот прямой трансляции конкурса
Накануне завершился 25-й конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Обладателем титула стала 20-летняя студентка РАНХиГС Татьяна Кузьмина.
Корону «Мисс Екатеринбург-2022» вручал мэр города Алексей Орлов. Помимо этого, Татьяна Кузьмина получила годовой сертификат на посещение клиники косметической и антивозрастной медицины, годовое обслуживание в школе стиля и макияжа «Имидж-сервис», а также сертификат на фотосессию с Игорем Усенко.
В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Яна Фогель, «Второй вице-мисс» стала Елизавета Дурнова, «Первой вице-мисс» – София Тюпа.
Корону «Мисс Екатеринбург-2022» вручал мэр города Алексей Орлов. Помимо этого, Татьяна Кузьмина получила годовой сертификат на посещение клиники косметической и антивозрастной медицины, годовое обслуживание в школе стиля и макияжа «Имидж-сервис», а также сертификат на фотосессию с Игорем Усенко.
В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Яна Фогель, «Второй вице-мисс» стала Елизавета Дурнова, «Первой вице-мисс» – София Тюпа.
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