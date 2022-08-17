В Гарях за 80,6 миллионов рублей создадут туристический центр
Евгений Куйвашев распорядился заключить контракт с единственным поставщиком
Общество
Иллюстрация: проектная документация
В Гарях за 80 миллионов создадут туристический центр. Евгений Куйвашев распорядился заключить контракт с единственным поставщиком, и этот контракт уже заключён – выполнять работы будет ООО «Вагондома», они должны быть завершены к концу января 2023 года.
В туристическом центре предполагается девять домиков, баня с сауной, ангар на 20 лодок, понтонный причал, общая зона с амфитеатром, костровищами и площадками для отдыха. Согласно контракту, подрядчик также должен обустроить живую изгородь из кизильника, высадить 56 яблонь и 44 сосны.
Эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова в беседе с «Вечерними ведомостями» выразила мнение, что решение заключить контракт без конкурса – ничем не обоснованное.
— В этом же постановлении он разрешил 70% отдать на субподряд. Так какой смысл тогда в единственном поставщике? — задаётся вопросом Петрова.
Петрова добавила, что возможность отдавать контракты единственному поставщику на уровне региона появилась только в этом году.
Отметим, что посёлок Гари находится в труднодоступной таёжно-болотистой местности в 481 км от Екатеринбурга (по дороге), в Гаринском районе нет асфальтированных дорог (кроме нескольких улиц в самих Гарях), а до некоторых населённых пунктов можно добраться только по воде. В посёлке проживает чуть более 2 тысяч жителей.
Разговоры о развитии туризма Гаринском городском округе возникли в последние годы – основными работодателями здесь были многочисленные учреждения ФСИН, они в последнее время активно закрывались, а население стремительно убывало. В качестве «фишек» выделяли то, что здесь работает единственное в области предприятие, занимающееся речными перевозками — МУП «Пристань "Гари"». Сам населённый пункт основан в 1623 году, что делает его одним из старейших в области. По местной легенде, на берегу реки Сосьвы до сих пор лежит остов баржи дружины Ермака, оставшийся со времён Сибирского похода Ермака.
В туристическом центре предполагается девять домиков, баня с сауной, ангар на 20 лодок, понтонный причал, общая зона с амфитеатром, костровищами и площадками для отдыха. Согласно контракту, подрядчик также должен обустроить живую изгородь из кизильника, высадить 56 яблонь и 44 сосны.
Эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова в беседе с «Вечерними ведомостями» выразила мнение, что решение заключить контракт без конкурса – ничем не обоснованное.
— В этом же постановлении он разрешил 70% отдать на субподряд. Так какой смысл тогда в единственном поставщике? — задаётся вопросом Петрова.
Петрова добавила, что возможность отдавать контракты единственному поставщику на уровне региона появилась только в этом году.
Отметим, что посёлок Гари находится в труднодоступной таёжно-болотистой местности в 481 км от Екатеринбурга (по дороге), в Гаринском районе нет асфальтированных дорог (кроме нескольких улиц в самих Гарях), а до некоторых населённых пунктов можно добраться только по воде. В посёлке проживает чуть более 2 тысяч жителей.
Разговоры о развитии туризма Гаринском городском округе возникли в последние годы – основными работодателями здесь были многочисленные учреждения ФСИН, они в последнее время активно закрывались, а население стремительно убывало. В качестве «фишек» выделяли то, что здесь работает единственное в области предприятие, занимающееся речными перевозками — МУП «Пристань "Гари"». Сам населённый пункт основан в 1623 году, что делает его одним из старейших в области. По местной легенде, на берегу реки Сосьвы до сих пор лежит остов баржи дружины Ермака, оставшийся со времён Сибирского похода Ермака.
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