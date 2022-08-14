В Нижнем Тагиле закончился Чемпионат области по пожарно-спасательному спорту

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На протяжении недели в Нижнем Тагиле пожарные из городов Свердловской области бегали, лазали по вертикальным стенам и тушили огонь не из-за вспыхивающих то там, то сям пожаров, а по куда более приятной причине. Очень уж им хотелось победить в различных дисциплинах, которые предполагал Чемпионат по пожарно-спасательному спорту.Неординарное спортивное мероприятие проходило в Свердловской области уже в 66-й раз. В этом году и повод лишний подвернулся — не круглый, но всё же юбилей самого этого вида спорта. На три дня в Нижний Тагил съехались 200 специалистов пожаротушения из различных свердловских городов, включая Екатеринбург, Лесной, Нижний Тагил, Кушвы, Каменска-Уральского и других.Среди соревнований, в которых должны были продемонстрировать свои профессиональные навыки и физическую подготовку 23 команды огнеборцев, были, например, пожарная эстафета, бег с препятствиями, подъём по штурмовой лестнице. По итогам соревнований победителем комплексного зачёта стали хозяева Чемпионата — команда 2-го пожарно-спасательного отряда Нижнего Тагила. На втором месте команда Специального управления №6 МЧС России города Лесного. На третьем — Специализированная пожарно-спасательная часть Екатеринбурга.