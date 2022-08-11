«Сова» и «Перемотка» выступят в екатеринбургском Саду Нурова
Общество
Фото: ВК-группа Сада Нурова / vk.com/sadnurova
В буквальном смысле народный (то есть, созданный силами рядовых граждан) Сад Нурова в Екатеринбурге готовит свой концерт накануне празднования Дня Города. Вечером пятницы на берегу реки Исеть, за Царским мостом будет звучать музыка разных жанров.
Программа концерта в Саду Нурова получилась чуть ли не интереснее той, которую горожанам приготовили в подарок устроители общегородского праздника. Вместо запылившихся былых звёзд — молодая, пусть и не столь широко известная поросль. На сколоченной волонтёрами эстраде выступят группы «Сова» и «Перемотка» и диджеи дуэта «Сумятица». Заявлен даже иностранный артист — французский DJ Aлuston V.
Организаторы мероприятия, екатеринбургское объединение стендаперов «Qwerty Stand Up», задумало концерт, как благотворительную акцию. Все средства с входной платы (ограниченной только личными средствами зрителя/слушателя) будут переданы на дальнейшее развитие Сада. Начало концерта в 20:00. Попасть в Сад Нурова можно со стороны улицы Чапаева.
Программа концерта в Саду Нурова получилась чуть ли не интереснее той, которую горожанам приготовили в подарок устроители общегородского праздника. Вместо запылившихся былых звёзд — молодая, пусть и не столь широко известная поросль. На сколоченной волонтёрами эстраде выступят группы «Сова» и «Перемотка» и диджеи дуэта «Сумятица». Заявлен даже иностранный артист — французский DJ Aлuston V.
Организаторы мероприятия, екатеринбургское объединение стендаперов «Qwerty Stand Up», задумало концерт, как благотворительную акцию. Все средства с входной платы (ограниченной только личными средствами зрителя/слушателя) будут переданы на дальнейшее развитие Сада. Начало концерта в 20:00. Попасть в Сад Нурова можно со стороны улицы Чапаева.
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