Сад Нурова в Екатеринбурге собирает деньги на растения и крепкий берег
Общество
Фото: ВК-сообщество «Сад Нурова»
Большая группа активных горожан продолжает своими силами облагораживать бывший пустырь на берегу реки Исети в районе улицы Чапаева. За пошедшие несколько лет здесь разбили небольшой сад, оформили тропинки и газоны, построили летнюю эстраду для концертных выступлений.
В этом году у Сада Нурова (так называется теперь и это пространство, и сообщество, занимающееся его благоустройством) появились спонсоры, которые выделили волонтёрам 120 тысяч рублей на различные работы. На эти деньги удалось провести правильную, щадящую обрезку старых деревьев на территории сада и завезти плодородную землю. Но на все запланированные на это лето работы денег не хватило: растения, привезённые из питомника, были приобретены в долг. К тому же, требуется укрепить постепенно сползающий в воду берег реки. На это (и оплату долга за растения) требуется чуть больше 30 тысяч рублей.
«Сад Нурова» объявил народный сбор недостающих средств. Пожертвовать любую сумму можно на счёт, указанный в ВК-сообществе «Сад Нурова».
В этом году у Сада Нурова (так называется теперь и это пространство, и сообщество, занимающееся его благоустройством) появились спонсоры, которые выделили волонтёрам 120 тысяч рублей на различные работы. На эти деньги удалось провести правильную, щадящую обрезку старых деревьев на территории сада и завезти плодородную землю. Но на все запланированные на это лето работы денег не хватило: растения, привезённые из питомника, были приобретены в долг. К тому же, требуется укрепить постепенно сползающий в воду берег реки. На это (и оплату долга за растения) требуется чуть больше 30 тысяч рублей.
«Сад Нурова» объявил народный сбор недостающих средств. Пожертвовать любую сумму можно на счёт, указанный в ВК-сообществе «Сад Нурова».
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