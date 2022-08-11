Суд в Екатеринбурге закрыл дело семьи глухонемых, которым была собрана рекордная сумма на покупку квартиры
Общество
Алексей Брагин и Евгений Ройзман Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга 18 августа закрыл дело семьи глухонемых Брагиных.
"Банк отказался от исковых требований, так как все оплатили", - сообщил "Вечерним Ведомостям" адвокат Александр Шумилов.
Напомним, за долги по ипотеке многодетная семья глухонемых, попавшая в трудную ситуацию, могла остаться без единственного жилья. Об этом подробно писали "Вечерние ведомости". После публикации фонд Ройзмана, к которому обратился журналист издания Алевтина Трынова, открыл сбор. За несколько часов было собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трёх. Это самый короткий в истории фонда Ройзмана срок, за который удавалось собрать подобную сумму.
После суда Алексей Брагин написал "Вечерним Ведомостям", что до сих пор под впечатлением от поддержки людей, которые помогли оплатить долг и закрыть ипотеку.
Добавим, что, по словам адвоката, представители "Транскапиталбанка" не пришли ни на одно заседание суда по делу семьи глухонемых.
"Банк отказался от исковых требований, так как все оплатили", - сообщил "Вечерним Ведомостям" адвокат Александр Шумилов.
Напомним, за долги по ипотеке многодетная семья глухонемых, попавшая в трудную ситуацию, могла остаться без единственного жилья. Об этом подробно писали "Вечерние ведомости". После публикации фонд Ройзмана, к которому обратился журналист издания Алевтина Трынова, открыл сбор. За несколько часов было собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трёх. Это самый короткий в истории фонда Ройзмана срок, за который удавалось собрать подобную сумму.
После суда Алексей Брагин написал "Вечерним Ведомостям", что до сих пор под впечатлением от поддержки людей, которые помогли оплатить долг и закрыть ипотеку.
"Только сейчас могу успокоиться полностью. Но не верится до сих пор. Сейчас много дел перед школой, старшую дочку надо готовить в первый класс, покупать вещи. Младшую надо показать врачу перед детским садом. Я, наконец, доволен своей работой и, возможно, в октябре получится устроить на работу жену, мой начальник согласился ее принять. В сентябре она будет сдавать экзамен в автошколе. Будем зарабатывать уже вместе", - сказал Алексей.
Добавим, что, по словам адвоката, представители "Транскапиталбанка" не пришли ни на одно заседание суда по делу семьи глухонемых.
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