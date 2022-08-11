Суд в Екатеринбурге закрыл дело семьи глухонемых, которым была собрана рекордная сумма на покупку квартиры

"Только сейчас могу успокоиться полностью. Но не верится до сих пор. Сейчас много дел перед школой, старшую дочку надо готовить в первый класс, покупать вещи. Младшую надо показать врачу перед детским садом. Я, наконец, доволен своей работой и, возможно, в октябре получится устроить на работу жену, мой начальник согласился ее принять. В сентябре она будет сдавать экзамен в автошколе. Будем зарабатывать уже вместе", - сказал Алексей.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости