Власти Екатеринбурга объяснили выбор хедлайнеров на День города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков сегодня на брифинге объяснил выбор музыкантов, которые выступят на Дне города.По словам Маркова, Александра Маршала пригласили выступить, так как его знают люди старшего поколения. Александр Новиков сам попросился выступить на Дне города, а Олега Митяева посчитали идеальным артистом для парковых концертов. Для молодежи на празднике будут выступать Клава Кока и Filatov & Karas.Илья Марков добавил, что церемония открытия праздника пройдет 20 августа у здания администрации Екатеринбурга. В 12.00 состоится традиционное возложение цветов к памятнику отцам-основателям города Татищеву и де Геннину.Затем на сцене у Театра драмы состоится шоу «QUEEN & SCORPIONS». На этой же площадке выступят Александр Новиков и Александр Маршал. Олег Митяев исполнит свои песни на площади 1905 года, где сейчас в рамках «Атмофеста» разбиты сады. Filatov&Karas выступят в формате дискотеки на Плотинке в 21.00.Празднование завершится светомузыкальным представлением на сводах Макаровского моста в 22.30. После этого в небе над Екатеринбургом вспыхнет праздничный фейерверк. В этот раз власти решили запускать салют только из центра города.