Фотоконкурс ко Дню города проводят в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовал фотоконкурс «День города». Поучаствовать в творческом состязании может каждый желающий местный житель.
Фотоконкурс проходит в официальных группах Екатеринбурга в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для участия необходимо подписаться на паблики и разместить на своей странице фотографии с праздничных мероприятий с хэштегом #Екатеринбург299 и ссылкой на аккаунты групп.
Жюри, в состав которого вошли фотохудожники Екатеринбурга, подведет итоги конкурса 23 августа. Авторам самых ярких работ обещают призы.
Фотоконкурс проходит в официальных группах Екатеринбурга в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для участия необходимо подписаться на паблики и разместить на своей странице фотографии с праздничных мероприятий с хэштегом #Екатеринбург299 и ссылкой на аккаунты групп.
Жюри, в состав которого вошли фотохудожники Екатеринбурга, подведет итоги конкурса 23 августа. Авторам самых ярких работ обещают призы.
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