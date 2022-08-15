Фотоконкурс ко Дню города проводят в Екатеринбурге

10.51 Среда, 17 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовал фотоконкурс «День города». Поучаствовать в творческом состязании может каждый желающий местный житель.

Фотоконкурс проходит в официальных группах Екатеринбурга в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для участия необходимо подписаться на паблики и разместить на своей странице фотографии с праздничных мероприятий с хэштегом #Екатеринбург299 и ссылкой на аккаунты групп.

Жюри, в состав которого вошли фотохудожники Екатеринбурга, подведет итоги конкурса 23 августа. Авторам самых ярких работ обещают призы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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