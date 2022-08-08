Сад Вайнера станет героем лекции в Музее истории Екатеринбурга
Общество
Фото: официальный сайт Музея истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Один из старейших садов Екатеринбурга, сад Вайнера, спрятавшийся за зданием Свердловской филармонии, за почти 200-летнюю свою историю много раз перерождался и трансформировался. Сейчас он забыт и почти заброшен, хоть и находится почти в центре города.
Вспомнить о чудесном уголке городской природы предлагает Музей истории Екатеринбурга и его сотрудник Евгений Бурденков.
Про сад Вайнера, его многолетнюю историю и его место в жизни Екатеринбурга Евгений Бурденков расскажет на лекции, которая запланирована на среду, 17-ое августа. Историк и куратор выставок упомянет о первых владельцах сада, купеческой семье Балдиных, со схемами и фото продемонстрирует, как сад менялся вместе со всем городом.
Начало лекции — в 19:00. Для её посещения требуется предварительная регистрация. По окончании лекции можно прогуляться по её герою, благо, то, что осталось от некогда пышного сада находится в минуте ходьбы от Музея.
Вспомнить о чудесном уголке городской природы предлагает Музей истории Екатеринбурга и его сотрудник Евгений Бурденков.
Про сад Вайнера, его многолетнюю историю и его место в жизни Екатеринбурга Евгений Бурденков расскажет на лекции, которая запланирована на среду, 17-ое августа. Историк и куратор выставок упомянет о первых владельцах сада, купеческой семье Балдиных, со схемами и фото продемонстрирует, как сад менялся вместе со всем городом.
Начало лекции — в 19:00. Для её посещения требуется предварительная регистрация. По окончании лекции можно прогуляться по её герою, благо, то, что осталось от некогда пышного сада находится в минуте ходьбы от Музея.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге до 2024 года перекроют улицу Вайнера
12 августа 2022
12 августа 2022
Водонапорной башне Екатеринбурга подарят спектакль и экскурсии
09 августа 2022
09 августа 2022