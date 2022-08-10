Стелу «Город трудовой доблести» установят в Екатеринбурге в 2023 году

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге летом 2023 года. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.По словам Орлова, стелу торжественно откроют в июне следующего года. На открытие приедут делегации городов, также удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести».Напомним, что стелу планируют установить на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».