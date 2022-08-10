Стелу «Город трудовой доблести» установят в Екатеринбурге в 2023 году
Общество
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге летом 2023 года. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
По словам Орлова, стелу торжественно откроют в июне следующего года. На открытие приедут делегации городов, также удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести».
Напомним, что стелу планируют установить на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».
По словам Орлова, стелу торжественно откроют в июне следующего года. На открытие приедут делегации городов, также удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести».
Напомним, что стелу планируют установить на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».
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