Улицу Учителей перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Учителей. Речь идет об участке от дома №4 до улицы Сулимова.Перекрытие необходимо для проведения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению участка теплосети. Ограничения будут действовать с 30 августа по 30 сентября.На время перекрытия движения транспорта направят по Шадринскому переулку и улицам Чекистов и Сулимова.