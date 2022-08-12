Улицу Учителей перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Учителей. Речь идет об участке от дома №4 до улицы Сулимова.
Перекрытие необходимо для проведения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению участка теплосети. Ограничения будут действовать с 30 августа по 30 сентября.
На время перекрытия движения транспорта направят по Шадринскому переулку и улицам Чекистов и Сулимова.
Перекрытие необходимо для проведения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению участка теплосети. Ограничения будут действовать с 30 августа по 30 сентября.
На время перекрытия движения транспорта направят по Шадринскому переулку и улицам Чекистов и Сулимова.
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