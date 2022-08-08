Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 574 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 574 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 457 145 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, госпитализировано 105 человек. В связи с выздоровлением выписали 236 пациентов. Общее число вылечившихся – 441 198.
В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, госпитализировано 105 человек. В связи с выздоровлением выписали 236 пациентов. Общее число вылечившихся – 441 198.
В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.
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