В Свердловской области установится умеренно теплая погода
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели в Свердловской области установится умеренно-теплая погода с переменной облачностью и температурой до 25 градусов.
В понедельник, 15 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+12°C, на севере до +3°C. Днём +18…+23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +21…23°C, Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
Во вторник, 16 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+11°C, днём +20…+25°C, на крайнем севере до +16°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +23…+25°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек.
В среду, 17 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +7…+12°C. Днём +19…+24°C, на севере до +14°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +22…+24°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 15 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+12°C, на севере до +3°C. Днём +18…+23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +21…23°C, Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
Во вторник, 16 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+11°C, днём +20…+25°C, на крайнем севере до +16°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +23…+25°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек.
В среду, 17 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +7…+12°C. Днём +19…+24°C, на севере до +14°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +22…+24°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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