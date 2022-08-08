В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле во время соревнований по парусному спорту из-за сильного ветра стали переворачиваться яхты. Однако мероприятие прерывать не стали.
Выходить под парусом запретили лишь детям, которые должны были сегодня принять участие в турнире. Организаторы решили, что для них это будет слишком рискованно, сообщает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Всего в соревнованиях по парусному спорту приняли участие 90 яхтсменов из Свердловской области и Пермского края.
Выходить под парусом запретили лишь детям, которые должны были сегодня принять участие в турнире. Организаторы решили, что для них это будет слишком рискованно, сообщает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Всего в соревнованиях по парусному спорту приняли участие 90 яхтсменов из Свердловской области и Пермского края.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Циолковского
12 августа 2022
12 августа 2022
Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
09 августа 2022
09 августа 2022
В Нижнем Тагиле запретят движение по воде в День города
05 августа 2022
05 августа 2022