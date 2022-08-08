В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле во время соревнований по парусному спорту из-за сильного ветра стали переворачиваться яхты. Однако мероприятие прерывать не стали.Выходить под парусом запретили лишь детям, которые должны были сегодня принять участие в турнире. Организаторы решили, что для них это будет слишком рискованно, сообщает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».Всего в соревнованиях по парусному спорту приняли участие 90 яхтсменов из Свердловской области и Пермского края.