Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Невьянской колонии №46 с начала этого года выпустили готовой продукции на рекордные 80 миллионов рублей. В учреждении занимаются производством швейных изделий, мебели, подарочных упаковок и продуктов питания.Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Он отметил, что только в этом году учреждение поставляло мебель в Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и другие регионы.«Также в колонии работает кафе для осужденных, где они на заработанные средства могут приобрести бургеры, пельмени, другие горячие блюда и выпечку», – говорит Левченко.