Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о непогоде. Сегодня в регионе местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить», – напоминают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что синоптики также обещали 13 августа грозу и кратковременный дождь. Екатеринбург непогода обойдёт.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить», – напоминают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что синоптики также обещали 13 августа грозу и кратковременный дождь. Екатеринбург непогода обойдёт.
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