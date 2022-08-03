На выходных жители Свердловской области отдохнут от жары
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге спадает жара. На выходных температура воздуха будет в районе 22°С.
В субботу, 13 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 11…16°С, днем 20…25°С, на севере до 15°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 14…16°С, днем 23…25°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м\сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 14 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 11…13°С, днем 21…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 13 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 11…16°С, днем 20…25°С, на севере до 15°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 14…16°С, днем 23…25°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м\сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 14 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 11…13°С, днем 21…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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