Скачки на игрушечных лошадях пройдут в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычные соревнования пройдут в Екатеринбурге 27-го августа. В них будут участвовать малолетние наездницы… на игрушечных лошадках.У данного вида спорта есть собственное название — «хоббихорсинг». Да, что там название! У хоббихорсинга есть своя Федерация, совсем как у какой-нибудь «взрослой» спортивной дисциплины. Федерация хоббихорсинга располагается в Санкт-Петербурге, регулярно устраивает соревнования по заездам на игрушечных лошадках и всячески популяризует мало кому известный вид детского спорта. Так, в начале июля в Санкт-Петербурге прошёл 3-й этап Кубка Федерации хоббихорсинга.В Екатеринбурге соревнования по хоббихорсингу состоятся на аэродроме «Логиново» в рамках Международного фестиваля детского творчества «От винта». Участницы соревнования должны принести своих «скакунов» и оплатить стартовый взнос.