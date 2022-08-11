Нелепый штраф за игрушечного кота выписали в Екатеринбурге

20.46 Пятница, 12 августа 2022
Общество
Фото: Владислав Постников
Штраф за игрушечного кота получил екатеринбургский водитель, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1». Произошло это из-за глюка системы видеофиксации, установленной на одном из отрезков дублёра Сибирского тракта.

Нелепый штраф за игрушечного кота выписали в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал «Екатеринбург №1»

Компьютерной «дурилке» с подключенной к ней фотокамере пригрезилось, что в проезжающем грузовом автомобиле «ГАЗель» рядом с водителем сидит не пристёгнутый ремнём безопасности пассажир. Система, как положено, зафиксировала нарушение и по её данным к владельцу машины автоматом пришёл штраф. Загвоздка только в том, что никакого пассажира в машине не было. За человека система приняла игрушку — кота Гарфилда, прикрепленного присосками к лобовому стеклу «ГАЗельки».

Водителю пришлось побегать по инстанциям, чтобы доказать отсутствие состава нарушения. Но, как стало известно сегодня, есть шанс, что штрафную 1000 выплачивать ему не придётся. Правда, для этого предстоит официально обжаловать постановление о штрафе. Ну, то есть, ещё немножко побегать по инстанциям.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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