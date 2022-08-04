Фестиваль для гиков пройдёт в Екатеринбурге
Общество
Фрагмен оформления сайта фестиваля «ГикКон» / gikkonfest.ru
Ближе к концу августа (точнее — 27-го числа) в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «ГикКон». Организуют его для так называемых «гиков», то есть людей, чрезвычайно чем-то увлечённых, фанатов какого-то направления в сфере развлечений. В данном случае имеются в виду, в основном, фанаты развлекательных игр и комиксов.
«Гики» в указанный день захватят торгово-развлекательный центр «Радуга-Парк» (улица Репина. 94), где под фестивальные мероприятия выделят 5 площадок. Гостями одной из них станут кибер-спортсмены, любители часами просиживать за компьютерными играми. Для фанатов настольных игр и комиксов выделят свою площадку — «Бумажный мир», а для личностей креативных на третьей площадке, «Мир талантов» устроят конкурс развлекательных проектов с денежными призами. Но основным мероприятием «ГикКона» станет косплей-шоу с участием фанатов, «косящих» под любимых героев фильмов, аниме-сериалов и компьютерных игр.
Помимо прочего, организаторы «ГикКона» обещают в этот день концертную программу, выступление борцов-рестлеров, продажу комиксов и книг, так или иначе касающихся гик-культуры. Кроме того, с лекциями выступит бывший главред популярного журнала «Игромания» Александр Кузьменко. «Ждите меня 27-го августа в Екатеринбурге», — обращается он к уральским «гикам» со страниц фестивального сайта. — «Я выступлю с двумя лекциями, поучаствую в питчинге инди-игр совместно с Targem Games, но главное — пообщаюсь с любимыми вами».
«Гики» в указанный день захватят торгово-развлекательный центр «Радуга-Парк» (улица Репина. 94), где под фестивальные мероприятия выделят 5 площадок. Гостями одной из них станут кибер-спортсмены, любители часами просиживать за компьютерными играми. Для фанатов настольных игр и комиксов выделят свою площадку — «Бумажный мир», а для личностей креативных на третьей площадке, «Мир талантов» устроят конкурс развлекательных проектов с денежными призами. Но основным мероприятием «ГикКона» станет косплей-шоу с участием фанатов, «косящих» под любимых героев фильмов, аниме-сериалов и компьютерных игр.
Помимо прочего, организаторы «ГикКона» обещают в этот день концертную программу, выступление борцов-рестлеров, продажу комиксов и книг, так или иначе касающихся гик-культуры. Кроме того, с лекциями выступит бывший главред популярного журнала «Игромания» Александр Кузьменко. «Ждите меня 27-го августа в Екатеринбурге», — обращается он к уральским «гикам» со страниц фестивального сайта. — «Я выступлю с двумя лекциями, поучаствую в питчинге инди-игр совместно с Targem Games, но главное — пообщаюсь с любимыми вами».
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