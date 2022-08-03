В Екатеринбурге до 2024 года перекроют улицу Вайнера
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четной стороне улицы Вайнера напротив дома № 4. Речь идет об участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина.
Перекрытие связано со строительством комплекса зданий. Ограничения будут действовать с 1 сентября этого года до 31 декабря 2024 года.
Одностороннее движение транспорта организуют по территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении водители смогут заехать по улице Маршала Жукова через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4.
Перекрытие связано со строительством комплекса зданий. Ограничения будут действовать с 1 сентября этого года до 31 декабря 2024 года.
Одностороннее движение транспорта организуют по территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении водители смогут заехать по улице Маршала Жукова через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4.
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