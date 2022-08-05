Еще 490 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 490 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 454 934 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 201 пациента. Всего вылечились 440 252 свердловчанина.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 791.
По выздоровлению выписали 201 пациента. Всего вылечились 440 252 свердловчанина.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 791.
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