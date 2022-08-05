Еще 490 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 490 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 454 934 случая COVID-19.По выздоровлению выписали 201 пациента. Всего вылечились 440 252 свердловчанина.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 791.