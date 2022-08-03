Коммунальщики усилят работу в Екатеринбурге в преддверии Дня города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В преддверии Дня города коммунальщики усилят работу по очистке улиц Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение дал мэр Алексей Орлов.Торжественные мероприятия, посвященные 299-летию уральской столицы, будут проходить с 18 по 20 августа. Коммунальщики должны будут обеспечить своевременную и качественную уборку городских территорий в праздничные дни.В частности, перед коммунальщиками стоит задача обеспечить нормативное состояние общественных пространств, пешеходных зон и тротуаров. В жаркую погоду для борьбы с пылью будет применяться поливомоечная техника.Помимо этого, заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову поставлена задача обеспечить четкую работу общественного транспорта в День города.