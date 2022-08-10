Первый ретро-трамвай проехал по улицам Нижнего Тагила
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижний Тагил поступили два экскурсионных ретро-трамвая. Их передали на обслуживание в МУП «Тагильский трамвай». Один трамвай уже проехал по улицам города.
По словам директора муниципального предприятия Игоря Темнова, сейчас оба вагона уже собраны. Они проходят пуско-наладку и эксплуатационную подготовку. Вчера первый ретро-трамвай вышел на линию.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила рассказали, что ретро-трамваи будут использовать для проведения обзорных и тематических экскурсий МУП «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
По словам директора муниципального предприятия Игоря Темнова, сейчас оба вагона уже собраны. Они проходят пуско-наладку и эксплуатационную подготовку. Вчера первый ретро-трамвай вышел на линию.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила рассказали, что ретро-трамваи будут использовать для проведения обзорных и тематических экскурсий МУП «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
– А чтобы каждый житель города смог прокатиться на раритетном транспорте, будем периодически использовать вагоны на городских маршрутах. К примеру, выделим один день в неделю, когда они будут ходить по маршруту № 3, – добавил мэр Владислав Пинаев.
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Два ретро-трамвая поступят в Нижний Тагил
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