Первый ретро-трамвай проехал по улицам Нижнего Тагила

– А чтобы каждый житель города смог прокатиться на раритетном транспорте, будем периодически использовать вагоны на городских маршрутах. К примеру, выделим один день в неделю, когда они будут ходить по маршруту № 3, – добавил мэр Владислав Пинаев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижний Тагил поступили два экскурсионных ретро-трамвая. Их передали на обслуживание в МУП «Тагильский трамвай». Один трамвай уже проехал по улицам города.По словам директора муниципального предприятия Игоря Темнова, сейчас оба вагона уже собраны. Они проходят пуско-наладку и эксплуатационную подготовку. Вчера первый ретро-трамвай вышел на линию.В пресс-службе администрации Нижнего Тагила рассказали, что ретро-трамваи будут использовать для проведения обзорных и тематических экскурсий МУП «Центр развития туризма города Нижний Тагил».