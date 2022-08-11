В Музее андеграунда в Екатеринбурге бьют татухи и устраивают «Иглатерапию»
Общество
Фото: Владислав Постников
Под названием «Иглатерапия» объединили мероприятия ближайшей субботы в Музее андеграунда в Екатеринбурге. В этот день в новом выставочном пространстве будет звучать музыка с виниловых дисков. А чтобы послушать такую пластинку необходим проигрыватель с иглой! Отсюда и название праздника.
Ди-джеями Музея андеграунда станут известные музыканты Екатеринбурга — Вася Котов (группа «Метеоритмы») и Олег Ягодин (солист группы «Курара» и актёр театра Коляды, буквально сегодня оштрафованный судом за слова, которые не говорил). Они будут менять пластинки, создавая самые необычные комбинации. Так, заявлено, что на «Иглатерапии» классика Шостаковича будет звучать «по соседству» с поп-хитами Майлза Дэвиза и Марыли Радович.
Игла на «Иглатерапии» будет не только в проигрывателе виниловых дисков, но и в руках тату-мастера, который профессионально набьёт изображение на коже у любого желающего (если только этот желающий не окажется несовершеннолетним). В программе праздника так же показ одежды и украшений от маркета ARKA и угощения для гурманов от «Кухни с яйцами» и клуба «КУБ». В общем, новый музей Екатеринбурга, не успев открыться, рвётся в самые интересные и активные культурные пространства уральской столицы.
Ди-джеями Музея андеграунда станут известные музыканты Екатеринбурга — Вася Котов (группа «Метеоритмы») и Олег Ягодин (солист группы «Курара» и актёр театра Коляды, буквально сегодня оштрафованный судом за слова, которые не говорил). Они будут менять пластинки, создавая самые необычные комбинации. Так, заявлено, что на «Иглатерапии» классика Шостаковича будет звучать «по соседству» с поп-хитами Майлза Дэвиза и Марыли Радович.
Игла на «Иглатерапии» будет не только в проигрывателе виниловых дисков, но и в руках тату-мастера, который профессионально набьёт изображение на коже у любого желающего (если только этот желающий не окажется несовершеннолетним). В программе праздника так же показ одежды и украшений от маркета ARKA и угощения для гурманов от «Кухни с яйцами» и клуба «КУБ». В общем, новый музей Екатеринбурга, не успев открыться, рвётся в самые интересные и активные культурные пространства уральской столицы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге суд оштрафовал Олега Ягодина на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ»
11 августа 2022
11 августа 2022
Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
02 августа 2022
02 августа 2022