Свердловчан предупредили о грозах и сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 12 августа объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей быть бдительными.По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются грозы. Порывы ветра могут достигать до 18 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.