Более 450 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев/ Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 457 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 454 444 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали еще 169 пациентов. Общее число вылечившихся – 440 051.
В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписали еще 169 пациентов. Общее число вылечившихся – 440 051.
В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.
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