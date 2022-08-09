Более 450 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 457 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 454 444 случая COVID-19.По выздоровлению выписали еще 169 пациентов. Общее число вылечившихся – 440 051.В регионе за сутки не зафиксировано летальных исходов.