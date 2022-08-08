Жители Среднеуральска из-за коммунальной аварии остались без холодной воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Среднеуральске на сетях холодного водоснабжения произошла коммунальная авария. В связи с этим в жилых домах снизился напор холодной воды.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 августа в результате плановых ремонтных работ сетей горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС возникла нагрузка на сети холодного водоснабжения. Впоследствии из строя вышло насосное оборудование одной из семи скважин, обеспечивающих подачу воды в объекты города.В результате в части жилых домов в Среднеуральске снизили напор холодной воды. Для населения организовали подвоз воды.Сейчас ведется ремонт оборудования и монтаж дополнительного насосного оборудования скважин. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.