Жители Среднеуральска из-за коммунальной аварии остались без холодной воды
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Среднеуральске на сетях холодного водоснабжения произошла коммунальная авария. В связи с этим в жилых домах снизился напор холодной воды.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 августа в результате плановых ремонтных работ сетей горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС возникла нагрузка на сети холодного водоснабжения. Впоследствии из строя вышло насосное оборудование одной из семи скважин, обеспечивающих подачу воды в объекты города.
В результате в части жилых домов в Среднеуральске снизили напор холодной воды. Для населения организовали подвоз воды.
Сейчас ведется ремонт оборудования и монтаж дополнительного насосного оборудования скважин. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 августа в результате плановых ремонтных работ сетей горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС возникла нагрузка на сети холодного водоснабжения. Впоследствии из строя вышло насосное оборудование одной из семи скважин, обеспечивающих подачу воды в объекты города.
В результате в части жилых домов в Среднеуральске снизили напор холодной воды. Для населения организовали подвоз воды.
Сейчас ведется ремонт оборудования и монтаж дополнительного насосного оборудования скважин. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.
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