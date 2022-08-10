Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Олега Ягодина, обвиняемого в «дискредитации ВС РФ»

09.59 Четверг, 11 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня начал рассматривать административное дело лидера группы «Курара» Олега Ягодина. Его обвиняют в «дискредитации ВС РФ» за высказывание со сцены во время «Ночи музыки».

На заседание суда поддержать музыканта пришло очень много людей, в том числе актеры «Коляда-театра» и сам драматург Николай Коляда. На входе в суд образовалась длинная очередь. Охранник объяснял задержку с пропуском тем, что у них «виснет техника». Зал суда поменяли на помещение побольше.



Напомним, что на Олега Ягодина составили протокол за пацифистские высказывания со сцены во время фестиваля «Ночь музыки». Ранее адвокат Георгий Краснов объяснял, что полиция вменяет Ягодину то, что он в ходе выступления негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России.

«Однако, это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет [Роскомнадзор], нет х***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте», – говорил Краснов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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20:12 Под Алапаевском в ДТП погиб водитель легковушки
19:55 Осень в Краснотурьинске начнётся с «Дня бурундука»
19:40 В Екатеринбурге учредили Совет предпринимателей
19:13 Для риторов и ораторов в Екатеринбурге организуют фестиваль
18:37 Продолжаются преследования бывшего завуча екатеринбургского лицея
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17:22 В Екатеринбурге автомобилист сбил восьмилетнего велосипедиста
16:56 Четверть троллейбусного парка планируют обновить в Екатеринбурге
16:31 В Екатеринбурге задержали женщину, продавшую своего сына за 300 тысяч рублей
16:00 Проверку еды на радиоактивность провели в Свердловской области
15:50 Штормовое предупреждение снова продлили в Свердловской области
15:25 Два ретро-трамвая поступят в Нижний Тагил
14:57 В Екатеринбурге задержали депутата Алексея Холодарева за пост пятилетней давности
14:31 РАН не нашла нарушений в книге «Полынная елка», которую изъяли из свердловских библиотек
13:53 Торговый центр в Екатеринбурге превратится в спортивную зону в День физкультурника
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