Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Олега Ягодина, обвиняемого в «дискредитации ВС РФ»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня начал рассматривать административное дело лидера группы «Курара» Олега Ягодина. Его обвиняют в «дискредитации ВС РФ» за высказывание со сцены во время «Ночи музыки».
На заседание суда поддержать музыканта пришло очень много людей, в том числе актеры «Коляда-театра» и сам драматург Николай Коляда. На входе в суд образовалась длинная очередь. Охранник объяснял задержку с пропуском тем, что у них «виснет техника». Зал суда поменяли на помещение побольше.
Напомним, что на Олега Ягодина составили протокол за пацифистские высказывания со сцены во время фестиваля «Ночь музыки». Ранее адвокат Георгий Краснов объяснял, что полиция вменяет Ягодину то, что он в ходе выступления негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России.
«Однако, это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет [Роскомнадзор], нет х***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте», – говорил Краснов.
На заседание суда поддержать музыканта пришло очень много людей, в том числе актеры «Коляда-театра» и сам драматург Николай Коляда. На входе в суд образовалась длинная очередь. Охранник объяснял задержку с пропуском тем, что у них «виснет техника». Зал суда поменяли на помещение побольше.
Напомним, что на Олега Ягодина составили протокол за пацифистские высказывания со сцены во время фестиваля «Ночь музыки». Ранее адвокат Георгий Краснов объяснял, что полиция вменяет Ягодину то, что он в ходе выступления негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России.
«Однако, это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет [Роскомнадзор], нет х***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте», – говорил Краснов.
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