Адвокат лидера группы «Курара» опровергает, что Ягодин во время выступления на «Ночи музыки» упомянул Путина

– С учетом возникшего резонанса и различных спекуляций на эту тему необходимо внести ясность – полиция вменяет Олегу Ягодину то, что он в ходе выступления группы негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России. Однако, это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет [Роскомнадзор], нет х****** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Именно эта фраза, а не какая-то другая, звучит в распространяемой СМИ видеозаписи. Более отчетливо эту фразу можно слышать в видео, снятом одним из гостей фестиваля. Кроме того, многие СМИ сообщают о некой экспертизе и ссылаются на источники в правоохранительных органах Свердловской области, однако никакую экспертизу высказывания артиста по этому делу полиция не назначала и не проводила. В сухом остатке мы имеем необоснованное обвинение артиста с выдуманными оскорбительными фразами в адрес президента России. В этой ситуации услышали и вменили то, что видимо и хотели услышать. Мы по-прежнему надеемся на справедливый суд, который разберется в этом деле, – рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Георгий Краснов (адвокатская группа «Логард»), защитник Олега Ягодина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Адвокат лидера группы «Курара» Олега Ягодина Георгий Краснов опроверг информацию о том, что певец во время выступления на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге упоминал президента России Владимира Путина.В Екатеринбурге на Олега Ягодина составили протокол за пацифистские высказывания со сцены во время фестиваля «Ночь музыки». Высказывания певца, в которых якобы упоминался президент России, попали в прямой эфир «Четвертого канала». На Олега Ягодина составили протокол по статье о 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).Дело будут рассматривать в Кировском районном суде Екатеринбурга 11 августа. Певцу и актеру Коляда-театра грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.