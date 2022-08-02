В Екатеринбурге учредили Совет предпринимателей

Из желающих подписать декларацию выстроилась очередь



«Важно: Совет предпринимателей – это не закрытый или платный бизнес-клуб, не новое бизнес-объединение, не НКО. Совет предпринимателей – площадка для всех, кому есть, что сказать по существу. Мы открыты к сотрудничеству со всеми бизнес-объединениями региона» — заявил Арсений Артюх

«Важно: Совет предпринимателей – это не закрытый или платный бизнес-клуб, не новое бизнес-объединение, не НКО. Совет предпринимателей – площадка для всех, кому есть, что сказать по существу. Мы открыты к сотрудничеству со всеми бизнес-объединениями региона»

Арсений Артюх

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

10 августа в Екатеринбурге состоялся учредительный съезд Совета Предпринимателей.Мероприятие прошло на площадке «Социального кластера» Свердловской области на Малышева, 6 — на нём собрались как представители бизнес-объединений региона, так и независимые предприниматели и собственники бизнеса.Инициатором создания Совета предпринимателей стал юрист Арсений Артюх и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.По итогам съезда участники подписали декларацию об учреждении Совета ПредпринимателейИнициаторы создания Совета предпринимателей декларируют, что Совет – это свободная дискуссионная площадка, на которую любой предприниматель или бизнес-объединение может вынести проблему на обсуждение, это пример инициативы «снизу», что отличает его от других подобных структур.Совет призван выявлять проблемы, обсуждать и предлагать пути их решения в области регулирования предпринимательской деятельность на региональном и муниципальном уровнях.Участники съезда активно поддержали тезисы о том, что бизнесу пора объединяться, а не разбегаться по отдельным бизнес-объединениям, у каждого из которых своя правда, свои правила и бюрократия.Совет предпринимателей не будет иметь строгого формализованного членства, в нём будут участники Совета и актив Совета. Участником Совета может стать любой предприниматель Свердловской области. Площадки для заседаний Совета предпринимателей планируется организовывать каждый раз новые, в том числе на территориях предприятий.Побудило к созданию Совета то, что в действующих совещательных органах и рабочих группах, создаваемых при органах власти, зачастую невозможно продвинуть свою проблему, добиться включения обсуждения своего вопроса в повестку, — заявили «Вечерним ведомостям» инициаторы создания Совета предпринимателей.