В Екатеринбурге учредили Совет предпринимателей
Общество
Фото: предоставлено Арсением Артюхом
10 августа в Екатеринбурге состоялся учредительный съезд Совета Предпринимателей.
Мероприятие прошло на площадке «Социального кластера» Свердловской области на Малышева, 6 — на нём собрались как представители бизнес-объединений региона, так и независимые предприниматели и собственники бизнеса.
Инициатором создания Совета предпринимателей стал юрист Арсений Артюх и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.
По итогам съезда участники подписали декларацию об учреждении Совета Предпринимателей
Инициаторы создания Совета предпринимателей декларируют, что Совет – это свободная дискуссионная площадка, на которую любой предприниматель или бизнес-объединение может вынести проблему на обсуждение, это пример инициативы «снизу», что отличает его от других подобных структур.
Совет призван выявлять проблемы, обсуждать и предлагать пути их решения в области регулирования предпринимательской деятельность на региональном и муниципальном уровнях.
«Важно: Совет предпринимателей – это не закрытый или платный бизнес-клуб, не новое бизнес-объединение, не НКО. Совет предпринимателей – площадка для всех, кому есть, что сказать по существу. Мы открыты к сотрудничеству со всеми бизнес-объединениями региона»
Участники съезда активно поддержали тезисы о том, что бизнесу пора объединяться, а не разбегаться по отдельным бизнес-объединениям, у каждого из которых своя правда, свои правила и бюрократия.
Совет предпринимателей не будет иметь строгого формализованного членства, в нём будут участники Совета и актив Совета. Участником Совета может стать любой предприниматель Свердловской области. Площадки для заседаний Совета предпринимателей планируется организовывать каждый раз новые, в том числе на территориях предприятий.
Побудило к созданию Совета то, что в действующих совещательных органах и рабочих группах, создаваемых при органах власти, зачастую невозможно продвинуть свою проблему, добиться включения обсуждения своего вопроса в повестку, — заявили «Вечерним ведомостям» инициаторы создания Совета предпринимателей.
Мероприятие прошло на площадке «Социального кластера» Свердловской области на Малышева, 6 — на нём собрались как представители бизнес-объединений региона, так и независимые предприниматели и собственники бизнеса.
Инициатором создания Совета предпринимателей стал юрист Арсений Артюх и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.
По итогам съезда участники подписали декларацию об учреждении Совета Предпринимателей
Из желающих подписать декларацию выстроилась очередь
Инициаторы создания Совета предпринимателей декларируют, что Совет – это свободная дискуссионная площадка, на которую любой предприниматель или бизнес-объединение может вынести проблему на обсуждение, это пример инициативы «снизу», что отличает его от других подобных структур.
Совет призван выявлять проблемы, обсуждать и предлагать пути их решения в области регулирования предпринимательской деятельность на региональном и муниципальном уровнях.
«Важно: Совет предпринимателей – это не закрытый или платный бизнес-клуб, не новое бизнес-объединение, не НКО. Совет предпринимателей – площадка для всех, кому есть, что сказать по существу. Мы открыты к сотрудничеству со всеми бизнес-объединениями региона»
— заявил Арсений Артюх
Участники съезда активно поддержали тезисы о том, что бизнесу пора объединяться, а не разбегаться по отдельным бизнес-объединениям, у каждого из которых своя правда, свои правила и бюрократия.
Арсений Артюх
Совет предпринимателей не будет иметь строгого формализованного членства, в нём будут участники Совета и актив Совета. Участником Совета может стать любой предприниматель Свердловской области. Площадки для заседаний Совета предпринимателей планируется организовывать каждый раз новые, в том числе на территориях предприятий.
Побудило к созданию Совета то, что в действующих совещательных органах и рабочих группах, создаваемых при органах власти, зачастую невозможно продвинуть свою проблему, добиться включения обсуждения своего вопроса в повестку, — заявили «Вечерним ведомостям» инициаторы создания Совета предпринимателей.
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