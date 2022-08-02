Осень в Краснотурьинске начнётся с «Дня бурундука»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Праздник «День бурундука» проведёт Краснотурьинский краеведческий музей. Основу праздника составят несколько конкурсов для жителей города разных возрастов, — сообщает газета «Заря Урала».Один из «бурундучных» конкурсов будет литературным. Его участники напишут рассказ о бурундуке, который является символом Краснотурьинска. Особенно приветствуются рассказы в жанре сказке, но на равных с ними будут рассматриваться жюри и реалистичные истории. Для конкурса «Весёлый бурундучок» желающие занять главное место должны будут принести какую-нибудь поделку, связанную с этим животным (например, бурундука, вырезанного из дерева). Наконец, третий конкурс будет фотографическим.Совсем не трудно догадаться, что в нём будут оценивать фотоизображения бурундучков.Праздник «День бурундука» запланирован на 3-е сентября, но приём работ начался уже сейчас. Все конкурсы пройдут под открытым небом, в Бурундук-парке, который появился в Краснотурьинске 4 года назад и уже стал любимым местом отдыха для многих горожан.