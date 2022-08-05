Два ретро-трамвая поступят в Нижний Тагил
Общество
Фото: Нижний Тагил. Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижний Тагил поступят два ретро-трамвая, изготовленные на заводе «Уралтрансмаш». Об этом на пресс-конференции заявил мэр Владислав Пинаев.
По словам градоначальника, один стилизованный под старину вагон поступит в город уже в ближайшее время. Ретро-трамвай планируют сдавать в аренду, устраивать на нем экскурсии по Нижнему Тагилу.
Владислав Пинаев отметил, что обкатка новых вагонов начнется сразу после прибытия. Возможно, первая экскурсия на ретро-вагоне состоится уже в День города. Нижний Тагил будет отмечать 300-летие с 12 по 14 августа.
По словам градоначальника, один стилизованный под старину вагон поступит в город уже в ближайшее время. Ретро-трамвай планируют сдавать в аренду, устраивать на нем экскурсии по Нижнему Тагилу.
– Можно будет проводить в вагоне какие-то мероприятия. Например, выпускные можно будет проводить там. То есть передвигаться по городу, получая удовольствие, и еще узнавать историю города, – сообщил мэр.
Владислав Пинаев отметил, что обкатка новых вагонов начнется сразу после прибытия. Возможно, первая экскурсия на ретро-вагоне состоится уже в День города. Нижний Тагил будет отмечать 300-летие с 12 по 14 августа.
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