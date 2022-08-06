РАН не нашла нарушений в книге «Полынная елка», которую изъяли из свердловских библиотек

«Повесть способствует воспитанию в детях традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в заключении специалистов ИРЛИ РАН.

«Издательский дом «КомпасГид» ждет официальных ответов на адвокатские запросы и объяснений от властей Свердловской области и выражает надежду на то, что администрация Свердловской области поддержит книгу «Полынная елка» и ее автора Ольгу Колпакову, тем самым способствуя укреплению патриотизма и межнациональных отношений в многонациональной России», – говорит Виталий Зюсько.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости