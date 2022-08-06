РАН не нашла нарушений в книге «Полынная елка», которую изъяли из свердловских библиотек
Общество
Фото: Юлия Медведева
Филологи Института русской литературы Российской академии наук провели экспертизу книги Ольги Колпаковой «Полынная елка» и не нашли в ней нарушений, о которых говорил доцент УрГПУ Иван Попп, сообщает 66.RU.
Напомним, что Иван Попп усмотрел в произведении о жизни поволжских немцев во времена Великой Отечественной войны «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти». После его экспертизы книгу начали изымать из свердловских библиотек.
Однако специалисты ИРЛИ РАН провели собственную экспертизу и заявили, что «Полынная елка» является качественным литературным произведением для детей. Содержательные и формальные свойства текста соответствуют возрасту читателей (издательская возрастная маркировка 12+).
Эксперты отмечают, что Ольга Колпакова бережно подошла к историческому материалу и смогла соблюсти баланс между правдивым изображением исторической действительности и современными задачами по воспитанию в детях идей «дружбы, равенства, взаимопомощи народов».
Согласно заключению экспертов, произведение также воплощает традиционные российские духовно-нравственные ценности: «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».
Гендиректор и основатель издательства «КомпасГид», выпустившего книгу, Виталий Зюсько отметил, что повесть «Полынная елка», как и любое произведение, достойна корректных дискуссий, в не призывов сжечь книгу.
Напомним, что Иван Попп усмотрел в произведении о жизни поволжских немцев во времена Великой Отечественной войны «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти». После его экспертизы книгу начали изымать из свердловских библиотек.
Однако специалисты ИРЛИ РАН провели собственную экспертизу и заявили, что «Полынная елка» является качественным литературным произведением для детей. Содержательные и формальные свойства текста соответствуют возрасту читателей (издательская возрастная маркировка 12+).
«Повесть способствует воспитанию в детях традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в заключении специалистов ИРЛИ РАН.
Эксперты отмечают, что Ольга Колпакова бережно подошла к историческому материалу и смогла соблюсти баланс между правдивым изображением исторической действительности и современными задачами по воспитанию в детях идей «дружбы, равенства, взаимопомощи народов».
Согласно заключению экспертов, произведение также воплощает традиционные российские духовно-нравственные ценности: «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».
Гендиректор и основатель издательства «КомпасГид», выпустившего книгу, Виталий Зюсько отметил, что повесть «Полынная елка», как и любое произведение, достойна корректных дискуссий, в не призывов сжечь книгу.
«Издательский дом «КомпасГид» ждет официальных ответов на адвокатские запросы и объяснений от властей Свердловской области и выражает надежду на то, что администрация Свердловской области поддержит книгу «Полынная елка» и ее автора Ольгу Колпакову, тем самым способствуя укреплению патриотизма и межнациональных отношений в многонациональной России», – говорит Виталий Зюсько.
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