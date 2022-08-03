В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В школах и лагерях Свердловской области проверят работу комбинатов детского питания после отравления детей в загородном лагере «Баранчинские огоньки».
Напомним, что работу детского лагеря под Нижним Тагилом временно приостановили из-за вспышки кишечной инфекции. С 25 по 31 июля в лагере заболели девять детей.
Губернатор Свердловской области попросил глав муниципалитетов проверить работу комбинатов детского питания в лагерях и школах. Он отметил, что для детей необходимо готовить не только вкусные, но и безопасные блюда.
Напомним, что работу детского лагеря под Нижним Тагилом временно приостановили из-за вспышки кишечной инфекции. С 25 по 31 июля в лагере заболели девять детей.
Губернатор Свердловской области попросил глав муниципалитетов проверить работу комбинатов детского питания в лагерях и школах. Он отметил, что для детей необходимо готовить не только вкусные, но и безопасные блюда.
«Дети – наше будущее. Нельзя на них экономить ни в каких ситуациях. Тема соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного года», – написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.
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