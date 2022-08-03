В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях

«Дети – наше будущее. Нельзя на них экономить ни в каких ситуациях. Тема соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного года», – написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости