На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге площадка фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года станет местом проведения модных показов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Накануне празднования Дня города, 19 августа, дома мод и дизайнеры Екатеринбурга представят горожанам свои коллекции одежды. В числе участников – ELENA PISKULINA, HARD, Yulia Skalatskaya, George Shaghashvili, модный дом «Соло Дизайн» Наталии Соломеиной, Елена Прохорова, Mazaltovman и другие.Модные показы откроются в 19:00 коллекциями дизайнерской одежды для детей. Также в программе запланированы молодежная, мужская и женская мода. Дефиле продолжатся до 22:00.В этот же день на площади 1905 года откроется шоу-рум дизайнеров одежды Екатеринбурга, где горожане смогут познакомиться с новыми коллекциями, брендами и приобрести модные новинки сезона. Шоу-рум будет работать и в День города, 20 августа.