В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В воздухе Екатеринбурга выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, что вчера жители Екатеринбурга жаловались на сильный запах гари. В связи с накрывшим город смогом Роспотребнадзор организовал проведение лабораторных исследований воздуха. Замеры проводили специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Специалисты выявили несоответствие качества атмосферного воздуха требованиям СанПиН по показателям «взвешенные частицы РМ 10» и «взвешенные частицы РМ 2,5» в среднесуточной концентрации
Напомним, что вчера жители Екатеринбурга жаловались на сильный запах гари. В связи с накрывшим город смогом Роспотребнадзор организовал проведение лабораторных исследований воздуха. Замеры проводили специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Специалисты выявили несоответствие качества атмосферного воздуха требованиям СанПиН по показателям «взвешенные частицы РМ 10» и «взвешенные частицы РМ 2,5» в среднесуточной концентрации
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы жалуются на запах гари в городе
08 августа 2022
08 августа 2022
Детский лагерь на Урале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
02 августа 2022
02 августа 2022
Под Екатеринбургом загорелся торфяник
04 августа 2022
04 августа 2022
В Свердловской области выявили еще 284 случая коронавируса
08 августа 2022
08 августа 2022