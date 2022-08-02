В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадал 171 человек. Неделей ранее пострадавших было чуть более 300.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано 46 811 пострадавших от укусов клещей. Это больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8 055 детей.По данным ведомства, подтверждено 54 случая клещевого вирусного энцефалита и 287 случаев лайм-боррелиоза.