В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадал 171 человек. Неделей ранее пострадавших было чуть более 300.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано 46 811 пострадавших от укусов клещей. Это больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8 055 детей.
По данным ведомства, подтверждено 54 случая клещевого вирусного энцефалита и 287 случаев лайм-боррелиоза.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано 46 811 пострадавших от укусов клещей. Это больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8 055 детей.
По данным ведомства, подтверждено 54 случая клещевого вирусного энцефалита и 287 случаев лайм-боррелиоза.
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