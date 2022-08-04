Проект Виктора Норкина «Экопоходы» побывал в парке Оленьи Ручьи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце минувшей недели уральский учитель и общественный деятель Виктор Норкин сводил несколько десятков неравнодушных сограждан в природный парк Оленьи Ручьи. Как это и принято делать в рамках «Экопоходов с Норкиным», участники этой вылазки на природу совестили отдых с общественно-полезной работой.Волонтёры (общей численностью 35 человек) отсыпали щебнем тропы парка, собирали древесину и складывали её в поленницы в специально предназначенные для этого сараюшки (этим занимались в основном женщины и дети). И только после того, как намеченный фронт работ был завершён, участники «Экопохода» прогулялись по живописным окрестностям и скупались в рек Серга.«Объем работы по парку большой и волонтерская поддержка всегда необходима», — сообщил организатор экопохода Виктор Норкин. А это значит, что в Оленьи Ручьи наведываться он и его единомышленники будут ещё не раз.