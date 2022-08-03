В Екатеринбурге пройдёт повторный суд по иску Ивана Волкова к Свердловскому губернатору
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
«Вечерние Ведомости» уже сообщали, что апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского областного суда по иску Ивана Волкова к губернатору Евгению Куйвашеву. В своём иске известный юрист и общественник требовал признать незаконным губернаторский указ о введении по всей Свердловской области QR-кодов.
И вот, на этой неделе, 10-го августа в Екатеринбурге пройдёт новое рассмотрение этого дела. Состав суда будет совсем иным, как того и требует закон. Председательствовать в новом суде будет Светлана Жейнова. Начало заседания запланировано на 14:00.
Известно, что сторонники Ивана Волкова, выступавшие соистцами, тоже собираются посетить в этот день суд, что в прошлым раз удалось не совсем. Это, во многом, и стало причиной отмены решения областного суда судом высшей инстанции. Но помимо недопуска истцов в зал суда были зафиксированы и другие процессуальные ошибки. Так, прошлогодний суд под председательством Максима Старкова не удостоверился в личностях истцов.
И вот, на этой неделе, 10-го августа в Екатеринбурге пройдёт новое рассмотрение этого дела. Состав суда будет совсем иным, как того и требует закон. Председательствовать в новом суде будет Светлана Жейнова. Начало заседания запланировано на 14:00.
Известно, что сторонники Ивана Волкова, выступавшие соистцами, тоже собираются посетить в этот день суд, что в прошлым раз удалось не совсем. Это, во многом, и стало причиной отмены решения областного суда судом высшей инстанции. Но помимо недопуска истцов в зал суда были зафиксированы и другие процессуальные ошибки. Так, прошлогодний суд под председательством Максима Старкова не удостоверился в личностях истцов.
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