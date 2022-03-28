Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах

–Он допусти множество процессуальных ошибок: лишил ряд юристов полномочий представителей, не допустил истцов в зал суда, не предоставил возможности выступать истцам по видео-конференц-связи. Прокурор добавила еще одну ошибку – суд не удостоверился в личностях истцов. Все это легло в основание отмены решения суда и направления его на пересмотр в суд первой инстанции новым составом суда, – рассказала Вера Мангилева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости