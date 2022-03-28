Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского областного суда по иску Ивана Волкова к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором оспаривалась часть антиковидного указа №100-УГ о введении QR-кодов.
Апеляционный суд постановил пересмотреть данное дело в Екатеринбурге, в ином составе суда.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» одна из соистцов по иску к губернатору Вера Мангилева, их позицию в суде поддержал еще и прокурор, который указал на процессуальные нарушения, допущенные судьей Максимом Старковым при вынесении решения.
Напомним, что осенью 2021 года юрист и общественный деятель Иван Волков подал исковое заявление с требованием признать незаконным указ губернатора Свердловской области о введении QR-кодов. Судья Свердловского облсуда Максим Старков решение вынес вполне ожидаемое – исковое заявление оставить без удовлетворения.
Апеляционный суд постановил пересмотреть данное дело в Екатеринбурге, в ином составе суда.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» одна из соистцов по иску к губернатору Вера Мангилева, их позицию в суде поддержал еще и прокурор, который указал на процессуальные нарушения, допущенные судьей Максимом Старковым при вынесении решения.
–Он допусти множество процессуальных ошибок: лишил ряд юристов полномочий представителей, не допустил истцов в зал суда, не предоставил возможности выступать истцам по видео-конференц-связи. Прокурор добавила еще одну ошибку – суд не удостоверился в личностях истцов. Все это легло в основание отмены решения суда и направления его на пересмотр в суд первой инстанции новым составом суда, – рассказала Вера Мангилева.
Напомним, что осенью 2021 года юрист и общественный деятель Иван Волков подал исковое заявление с требованием признать незаконным указ губернатора Свердловской области о введении QR-кодов. Судья Свердловского облсуда Максим Старков решение вынес вполне ожидаемое – исковое заявление оставить без удовлетворения.
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