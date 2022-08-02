Желающие узнать Екатеринбург получше проведут неделю с Артёмом Берковичем
Общество
Фото: телеграм-канал ЕКБгуляем / t.me/ekbwalk
Сразу три экскурсии по Екатеринбургу подготовил историк и куратор проектов Центра фотографии «Март» Артём Беркович. Первая из них пройдёт уже завтра, во вторник, 9-го августа.
Первая из череды экскурсий с Берковичем в роли гида называется «Бойкий город Екатеринбург». Также называется и фотовыставка, которую Центр фотографии «Март» подготовил прямо под открытым небом, в Дендропарке на улице 8-го Марта. На неё представлены самые ранние фотографии дореволюционного ещё Екатеринбурга. Открытие выставки анонсировалась на конец месяца, но участники экскурсии «Бойкий город Екатеринбург» смогут увидеть её экспонаты уже завтра.
Вторая экскурсия с Берковичем пройдёт в среду, 11-го августа. На ней экскурсовод расскажет про старообрядчество на Урале, про тот его период, который считается самым рассветом этого религиозного течения. Наконец, ещё через день, 13-го августа Артём Беркович поведёт экскурсантов по запутанным тропинкам Михайловского кладбища. Он расскажет историю старого екатеринбургского погоста, покажет самые примечательные могилы на его территории.
Артём Беркович заканчивал исторический факультет Уральского государственного университета по специальности историк-архивист. Хорошо знаком завсегдатаям двух соседствующих Музеев — с Домом Метенкова и Музеем истории Екатеринбурга он плодотворно сотрудничает много лет. Для того, чтобы записаться на одну (или все три) экскурсии, необходимо пройти по ссылке.
Первая из череды экскурсий с Берковичем в роли гида называется «Бойкий город Екатеринбург». Также называется и фотовыставка, которую Центр фотографии «Март» подготовил прямо под открытым небом, в Дендропарке на улице 8-го Марта. На неё представлены самые ранние фотографии дореволюционного ещё Екатеринбурга. Открытие выставки анонсировалась на конец месяца, но участники экскурсии «Бойкий город Екатеринбург» смогут увидеть её экспонаты уже завтра.
Вторая экскурсия с Берковичем пройдёт в среду, 11-го августа. На ней экскурсовод расскажет про старообрядчество на Урале, про тот его период, который считается самым рассветом этого религиозного течения. Наконец, ещё через день, 13-го августа Артём Беркович поведёт экскурсантов по запутанным тропинкам Михайловского кладбища. Он расскажет историю старого екатеринбургского погоста, покажет самые примечательные могилы на его территории.
Артём Беркович заканчивал исторический факультет Уральского государственного университета по специальности историк-архивист. Хорошо знаком завсегдатаям двух соседствующих Музеев — с Домом Метенкова и Музеем истории Екатеринбурга он плодотворно сотрудничает много лет. Для того, чтобы записаться на одну (или все три) экскурсии, необходимо пройти по ссылке.
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