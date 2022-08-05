Администрация Красноуфимска провела встречу с недовольными горожанами на свалке

– Мы что, в 90-х, на свалку на разборки выводить? Вы издеваетесь что ли? Администрацию мы пригласили. Что за неуважение? – возмущаются местные жители.

– Обращение было Куйвашеву, и ответ должен был быть от него, – считает местный житель.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Красноуфимске прошла встреча представителя администрации и местных жителей, которые недовольны планами по строительству в городе свалки для иногородних отходов. Встречу при этом решено было провести на другой свалке, сообщает корреспондент «ЗЕРКАЛО NEWS — KRIKNEWS».От администрации Красноуфимска поговорить с недовольными жителями пришла ведущий специалист отдела благоустройства и экологии города Надежда Баранова. Она заявила, что хочет зачитать ответ, который подготовила администрация. Однако собравшихся такой вариант не устроил, как не устроило и место встречи.В результате встреча представителя администрации с собравшимися быстро закончилась. Горожане, которых было около 15 человек, не захотели слушать ответ мэрии с листочка. Они заявили, что ответы хотят услышать в официальной обстановке, а не на свалке.Напомним, что жители Красноуфимского района направили к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение с просьбой разъяснить личную позицию касательно реализации проекта по созданию в их городе свалки для иногородних отходов. А в результате ответ им пришел не от главы региона, а от местной администрации.