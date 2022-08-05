Жителей Свердловской области предупредили о грозах и граде
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 9 августа объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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