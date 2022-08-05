Жителей Свердловской области предупредили о грозах и граде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 9 августа объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.