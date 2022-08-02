В Екатеринбурге мужчина скончался после марафона «Европа – Азия»

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Во время марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге одному из участников стало плохо. Он скончался после госпитализации. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на директора марафона Андрея Уткина.По словам Уткина, 7 августа за медицинской помощью обратились 40 человек. Пятерым из них потребовалась госпитализация. На марафоне были задействованы пять машин скорой помощи. Как отмечает директор мероприятия, с остальными госпитализированными все в порядке.Портал Е1.RU сообщает, что погибшему было 37 лет. Он работал на Свердловской железной дороге и увлекался бегом. У мужчины остались жена и четырехлетний ребенок.