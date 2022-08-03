В Свердловской области выявили еще 284 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 284 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 453 289 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 127 пациентов. Всего вылечились 439 626 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 787.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 127 пациентов. Всего вылечились 439 626 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 787.
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