В Свердловской области выявили еще 284 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 284 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 453 289 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 127 пациентов. Всего вылечились 439 626 свердловчан.За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 787.